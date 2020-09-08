Напомним, здание сильно пострадало при пожаре тридцатого июля этого года.

В Гусь-Хрустальном продолжаются работы в разрушенном Доме Культуры. Напомним, здание сильно пострадало при пожаре тридцатого июля этого года. Общая площадь возгорания составила почти две с половиной тысячи квадратных метров. В настоящий момент решается судьба ДК- в планах администрации города либо полный снос разрушенного здания , либо его реставрация- окончательное решение еще не принято. Но , сообщают в пресс-службе мэрии , специалисты склоняются к полной деконструкции Дома Культуры .Константин Фролкин руководитель пресс-службы администрации г. Гусь-Хрустальный:-"Есть заключение экспертизы, что все здание находится в удовлетворительном состоянии. И восстановить или просто отремонтировать его просто нельзя. То есть как минимум его придется разбирать и восстанавливать заново. И в данный момент ищется техническое решение данного вопроса."