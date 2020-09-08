В чём суть новых региональных законов и почему отчёт губернатора - спорный?

Есть законы, которые депутаты обязаны принять - когда произошли изменения в федеральном законодательстве, в финансово-бюджетной сфере, и нужно привести региональные законы в соответствие с этим изменениями. А есть законы, которые депутаты могут принять - потому что это входит в их полномочия и потому что об этом их просят земляки.Это - законотворчество. По сути, именно об этом мы говорили с заместителем председателя Законодательного Собрания Дмитрием Рожковым.«Воз» сдвинулся?- На последнем заседании депутаты одобрили законопроект, который касается качества автомобильного топлива. Что стоит за строками новых норм?- Закон приняли по инициативе прокурора нашей области Игоря Пантюшина. Я был одним из разработчиков. Мы хотим ограничить продажу некачественного топлива, которое наносит вред окружающей среде.Многие добросовестные владельцы автозаправочных станций уже давно поднимали эту проблему. Прежде всего, она связана с так называемым средним дистиллятом - это продукт нефтепереработки, который не попадает под акцизы и поэтому является более дешёвым топливом. Его выгодно продавать под видом «нормального» топлива, чем и промышляют некоторые предприниматели.Вообще, в нашей области запрещено продавать этот некачественный продукт, но ответственности за это - нет. Новым законом мы исправляем ситуацию. Ответственность будет такой: за первое нарушение штраф для должностных лиц - 40 тыс. рублей, а для юридических - 400 тыс. рублей. При повторном нарушении должностные лица должны будут заплатить 50 тыс. рублей, а юридические - 600 тыс. рублей.Я считаю, что за продажу некачественного топлива это заслуженное наказание.- Когда закон вступит в силу?- Пока мы приняли его в первом чтении. К осенней сессии хотим обсудить вводимые меры со всеми заинтересованными сторонами, понять, насколько закон мягкий или жёсткий. Окончательно утвердим во втором чтении. Надеемся, что наконец-то преодолеем проблему продажи на заправках некачественного топлива.Это очень важный вопрос. Неоднократно региональные общественные организации проводили рейды по выявлению «сомнительных» заправок, где находили некачественное топливо, но результат не менялся. Думаю, что действенные меры в виде штрафов благоприятно повлияют на эту ситуацию.Накажут за «добро»?- Ещё один недавно принятый закон касался штрафов - будут наказывать граждан, покупающих алкоголь подросткам. Поделитесь мнением по этому поводу...- Такой закон однозначно нужен. Статистика - вещь упрямая. За последние полтора года количество молодых людей, которых поймали за употреблением спиртного, значительно увеличилось. 375 несовершеннолетних поставили на учёт в наркологический диспансер. При этом только 30 взрослых понесли административное наказание за продажу. Поэтому мы можем говорить о том, что существуют некие «добрые соседи», старшие товарищи и просто случайные люди в магазине, которые из «добрых побуждений» покупают детям алкоголь.А это огромная проблема. Употребление спиртного в юном возрасте влечёт за собой непоправимые последствия, которые связаны с ранним детским алкоголизмом, проблемами в семье и учёбе. Как следствие - растет подростковая преступность. Мы благодарны прокурору области, который обратил внимание на эту проблему. Новый закон вводит административный штраф от 3 до 5 тыс. рублей за покупку несовершеннолетним спиртосодержащей продукции.- С какими трудностями можно столкнуться при воплощении закона в жизнь, как привлечь «добрых людей» к ответственности?- Механизм отрегулируем на практике, и, я думаю, трудностей не будет. Во-первых, их выявляют комиссии по делам несовершеннолетних. Во-вторых, у нас много активных граждан, которые по собственной инициативе пытаются пресечь такие ситуации, но без законодательной базы у них это не всегда получалось. Теперь ситуация изменилась.- Правильно ли я понимаю, что депутаты и прокуратура нередко совместно разрабатывают законы по защите граждан?- Правильно. Например, в декабре прошлого года по инициативе прокурора спикер Владимир Киселев и председатель профильного комитета Александр Нефедов разработали и внесли в ЗС закон о запрете продажи так называемых снюсов - никотиносодержащих смесей. Ими массово травились подростки. Теперь это пресечено, прокуратура часто проводит рейды по проверке исполнения закона.А на майской сессии мы приняли закон, который также давно ждали жители нашего региона -так называемый «закон о наливайках». Мы запретили розничную продажу алкогольной продукции в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях. Торговать разрешили только кафе и ресторанам общей площадью посадочного зала больше 50 метров.Мы это сделали, прежде всего, в интересах жителей. Думаю, всем понятно, какие проблемы испытывают люди, когда в их домах находятся сомнительные питейные заведения. Они становятся источниками антисанитарии, там регулярно случаются скандалы, приводящие к бессонным ночам для жильцов - «наливайки» часто работают круглосуточно, потому что не попадают под запрет магазинов на торговлю спиртным ночью.Тут тоже у отдельных пессимистов были сомнения в том, что закон будет работать. Но прокуратура встала на нашу сторону, закон заработал и - судя по отзывам жителей области - уже принёс положительные результаты.Иной взгляд- В июле губернатор, впервые с момента своего избрания, выступил с отчётом перед депутатами ЗС. Парламентарии его приняли, но указали на позиции, которые их не устроили. Вы были в числе тех, кто наиболее активно обсуждал отчет.- Действительно, мы ждали отчёта губернатора 1,5 года. За это время у депутатов накопилось много вопросов как к исполнительной власти в целом, так и к губернатору - её руководителю. Отмечу, что все фракции были очень активны.Но большинству депутатов отчёт губернатора показался очень уж позитивным. В нём очень мало говорилось о проблемах, которые существуют у нас в области.Пожалуй, больше всего коллеги задали проблемных вопросов по медицине. Например, про нехватку высококвалифицированных кадров, дефицит работников в среднем звене. Мы приняли закон по страховым выплатам медицинским работникам, но он не работает в полной мере. Есть сложности с обеспечением льготных категорий граждан медикаментами.Кроме того, со строительством ФАПов в наших районах -большая проблема. Если говорить конкретно, то, например, у нас - в Собинском районе, который я представляю в ЗС - есть большое село Черкутино, родина Михаила Сперанского. Там начали строить ФАП. Средняя стоимость 1 квадратного метра - 137 тыс. рублей. И фактически за такую чрезмерную цену на выходе мы получаем металлоконструкции с сэндвич-панелями. А ведь есть возможность строить ФАПы значительно дешевле.В отчёте губернатора мне было очень странно слышать, что он всю вину за несвоевременное строительство ФАПов и некачественную работу пытается возложить на неких нерадивых подрядчиков. Почему? Да всё просто -многие подрядчики ФАПов у нас -предприятия, которые структурно принадлежат Администрации области.Очень удивляет, что губернатор обвиняет в нерасторопности и муниципальные власти. Но ведь это совершенно не их полномочия! На самом деле вся «затяжка» происходит в департаменте здравоохранения. Именно там поздно разыгрывают конкурсную документацию, там, зачастую долго, не могут выбрать участок на местности.Мы пытались воздействовать на всю эту ситуацию, выстроить системную работу, но кадровая чехарда, которая происходила в последнее время в департаменте здравоохранения области, повлияла на ситуацию неблагоприятно. Одного человека на посту директора департамента сменяет другой, а потом на его месте оказывается исполняющий обязанности. Мы даже не знаем, почему они уходят, какие задачи они выполнили, а какие - нет, потому что в отчётах-то всегда всё хорошо. Непонятно даже, кто эти отчёты готовит...- Один из вопросов, которые Вы задали губернатору, касался миграционного центра?- Да, с его стороны было предвыборное обещание организовать новый миграционный центр. В каком виде - сказано не было, то ли его должны были построить, то ли найти место в другом здании. Однако, к сожалению, как говорят - «а воз и ныне там». Миграционный центр остаётся в прежнем месте, его продолжают отапливать углём, он дымит и создаёт негативную психологическую атмосферу среди жителей прилегающих территорий.- В Заксобрании Вы курируете инфраструктурные вопросы, в том числе - строительство. Как Вы оцениваете положение в это сфере?- В отчёте нам рапортовали о рекордно сданных квадратных метрах в жилищной сфере -более 740, говорили, что такого строительства не было 29 лет. Но стоило начать разбираться, как оказывается, что факторов, способствующих развитию этой тенденции - не было.Мы посмотрели доклад Росстата и обнаружили, что изменилась методика подсчёта строительства квадратных метров. В отчёт стали включать дачные дома, что до этого не учитывали. И вышло, что почти 70% всего строительства - частное, оно и составило львиную долю этого рекорда.Тем не мене, я всем сердцем благодарен строителям за их труд. В канун профессионального праздника - Дня строителей - состоялся областной конкурс профмастерства «Строймастер». По поручению спикера ЗС В.Н.Киселева я передал приветствие и поздравил строителей от имени депутатского корпуса. Строительство - это драйвер любой экономики. Эту отрасль в прошлом году лихорадило: застройщики перешли на эскроу-счета, они опасались, что у банков не хватит кредитного портфеля, но все устоялось. Все мы искренне желаем нашим землякам, чтобы не только строительная отрасль, но и вся экономика в целом, быстрее выходила из «коронакризиса», а всех нас в дальнейшем радовали реальные цифры роста.Илья Морозов