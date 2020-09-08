Установлено, что злоумышленник приобрел чужой аккаунт в Интернете и от имени постороннего человека совершил поездку на каршеринговом автомобиле...

Сотрудники ОБ ДПС УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем.Во время несения службы на 3-й Прядильной улице автоинспекторы обратили внимание на каршеринговый автомобиль с молодым человеком за рулем. Когда водитель заметил сотрудников полиции, он попытался скрыться, однако был задержан.Инспекторы попросили предоставить водительское удостоверение и предложили гражданину пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Документов у водителя не оказалось, на процедуру молодой человек ответил отказом. На место была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по району Измайлово.Установлено, что молодой человек приобрел чужой аккаунт в Интернете и от имени постороннего человека совершил поездку.Дознанием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73