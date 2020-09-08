Теперь до 11 сентября Кострома будет изображать Москву позапрошлого века.

В понедельник на Сусанинскую площадь прибыл Дракулова из Трансильвании. Вернее, Михаил Галустян в этом впечатляющем образе. Прохожие с удовольствием наблюдали бесплатное шоу — съемки кинокомедии «Дракулов». Режиссер - режиссер Илья Куликов, который работал над созданием таких известных лент, как «Я худею», «Мылодрама» и популярного сериала «Полицейский с рублевки».Как сообщили в K1NEWS.RU, площадь специально подготовили, придав ей старинный вид эпохи Российской империи XIX века. Асфальт хорошо присыпали песком и гравием. Теперь до 11 сентября Кострома будет изображать Москву позапрошлого века.Вечером съемочная группа развернула работу. По площади расположились каскадеры со своей техникой, грузовики с декорациями, фудтрак, скорая помощь. И вот съемки начались, по дорожке покатилась лошадиная упряжка с господами, на козлах сидел кучер. Из Пожарной каланчи выбегали юнкера и тут же взлетали на воздух. Для таких трюков пригнали подъемный кран.