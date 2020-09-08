В Костромской области за сутки количество инфицированных COVID-19 прибавилось на 31. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавируом ..

В Костромской области за сутки количество инфицированных COVID-19 прибавилось на 31. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавируом лаборотно подтвержедны у 14 жителей Костромы. Также инфицированы шесть жителей Костромского района и четыре - Шарьинского. По два случая зарегистровано в Солигаличе и в Волгореченске. По одному новому человеку заболело в Островском, Кологриве и Нерехтском районе.Всего с начала пандемии в Костромской области новым коронавирусным вирусом инфицированы 3822 человека. 102 человека проходят лечение в стационарах, из них двум требуется поддержка аппаратов ИВЛ. Проходят лечение амбулаторно 814 человек. За это время выздоровели 2864 человека, за сутки эта цифра выросла на 32 человека.По всем случаям заболевания специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологические расследования. Всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь.Роспотребнадзор предупреждает – требования по использованию в общественных местах средств защиты органов дыхания и соблюдению социальной дистанции являются обязательными.Соблюдайте требования безопасности. Берегите себя и своих близких.