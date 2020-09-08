Больше 9 тыс. семей получили президентскую выплату на детей от 3 до 7 лет

Как сообщает пресс-служба администрации Костромской области, осенью на 17% выросло чисило семей, получающих президентскую выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. в целом, 9 000 таких семей уже получают помощь. Это почти все региональные семьи, которые имеют право на эти деньги. Центр социальных выплат сообщил, что не охваченными остались три процента.Напоним, что эти президенсткие выплаты положены семьям, чьи доходы не превышают величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. В Костромской области выделили для них 365,5 млн рублей. Напомним, что в Центре социальных выплат сменилось руководство. В августе губернатор Сергей Ситников раскритиковал работу организации, так как заявления рассматривались очень медленно. еперь работа центра оптимизируется, поменялся график работы, вырос штат, в том числе на подработку берут студентов.Отметим, что сотрудникма сложнее работать из-за того, то некоторые граждане посылают сразу несколько объявлений, пытаясь перестраховаться или неверно заполняют свое заявление, бывает, что по пять или даже шесть.Действительно, сейчас на 9,5 тысяч получателей приходится 31 тысяча заявлений. Причем по каждому из них работники направляют по 19 межведомственных запросов на каждого члена семьи.Жители Костромской области могут позвонить на «горячую линию» и задать свои вопросы по мерам социальной поддержки: (4942) 400-435. Получить консультацию специалистов можно с 8 до 18 часов в рабочие дни. Еще один телефон для консультаций - (4942) 42-52-61.