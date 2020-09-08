В отношении пасечника было возбуждено дело об административном правонарушении.

Управления Россельхознадзора по Владимирской области проверила пасеку на приусадебном участке гражданина в Юрьев-Польском районе.По итогам проверки были выявлены нарушения требований Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 « О ветеринарии», а так же Приказа Минсельхоза РФ от 19.05.2016 г. № 194 "Об утверждении Ветеринарных правил содержание медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений», а именно:- отсутствие учета и идентификации пчел в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 22 апреля 2016 года № 161 «Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учёту»;- не проведено оформление ветеринарно-санитарных документов пасеки, т.к. пчелы данного приусадебного участка не подвергались диагностическим исследованиям и обработкам против инфекционных и паразитарных болезней пчел.По фактам выявленных нарушений, в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Выдано требование об устранении нарушений ветеринарного законодательства, которое находится на контроле Управления.