До 22 сентября каждый желающий может предложить свой вариант формата парка.

Как будет выглядеть новый городской парк - на месте бывших коллективных садов между Октябрьским проспектом, улицей Мира и Дворцом детского и юношеского творчества. Сегодня в региональном пресс-центре Союза журналистов состоялась конференция. Руководители московского архитектурно-дизайнерского бюро "Реформа" отвечают за разработку парка. Иван Бакушин, руководитель бюро, рассказал журналистам, что совсем скоро подведут первые итоги анкетирования владимирцев. До 22 сентября каждый желающий может предложить свой вариант формата парка. В том числе, его название. Сейчас это важный вопрос, подчеркивают архитекторы.Иван Бакушин, руководитель московского архитектурного бюро "Реформа":- Безусловно, это старые сады, которые превалируют в большинстве названий. И мы для себя поставили сверх цель и дополнительно к нашей работе. Провести конкурс, который не носит официального значения. Но позволит выявить истинное название территории, которое здесь может быть.Свое название для парка вы можете предложить уже сейчас на сайте парквладимир.ру. А какие предложения от владимирцев заинтересовали архитекторов, расскажем в итоговом выпуске в 21. 05.В этом году сообщения о хищениях поступали не раз. Хотя, например, за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения можно лишиться свободы на срок до 7 лет и получить штраф до 80 тысяч рублей, напоминают правоохранители.