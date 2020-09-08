«Пешком по Владимиру» — так называется новый видеопроект. Каждая серия посвящена одной из улиц нашего города. Историк и экскурсовод Алексей Домнин рассказывает, многие названия

«Пешком по Владимиру» — так называется новый видеопроект. Каждая серия посвящена одной из улиц нашего города. Историк и экскурсовод Алексей Домнин рассказывает, многие названия связаны со знаменитыми людьми: писателями, художниками, общественными деятелями, героями войны. Алексей Домнин, журналист, краевед: Я думаю, для жителей Владимира, для тех людей, которые живут в домах на этих улицах было бы