Приглашают написать диктант. Владимирцы могут проверить свои знания русского языка в рамках празднования Международного дня грамотности. Во Владимирской областной

Приглашают написать диктант. Владимирцы могут проверить свои знания русского языка в рамках празднования Международного дня грамотности. Во Владимирской областной научной библиотеке состоится XXII Общегородской диктант. На этот раз он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Написать диктант можно будет не только непосредственно в библиотеке, но и удаленно. Для этого необходимо: — скачать фирменный бланк Общегородского диктанта на сайте