С 1994 года область шефствовала над Алакурттинским погранотрядом.

Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев встретился с начальником Пограничного управления ФСБ по Западному Арктическому району Станиславом Масловым. Речь шла о возобновлении партнерских связей региона и северных погранподразделений. Напомним, с 1994 г. область шефствовала над Алакурттинским погранотрядом. Туда направлялись на срочную службу владимирские призывники, заставы получали названия городов области, в Алакуртти регулярно выезжали с концертами творческие коллективы. Особое значение уделялось военно-патриотическому воспитанию молодежи. На протяжении нескольких лет в подшефный отряд отправляли владимирских кадетов, некоторые из них окончили военные училища и связали свою жизнь с погранслужбой. С 2006 года служба по призыву в пограничных войсках прекратилась. Но почва для сотрудничества есть и сегодня.Владимир Киселев председатель Законодательного Собрание Владимирской области:- Станислав Владимирович – уроженец Владимирской области, от из Гороховецкого района, так что у него есть и личный мотив укреплять наши связи. Мы договорились о сотрудничестве между Законодательным Собранием и Управлением погранвойскСтанислав Маслов начальник пограничного управления ФСБ по Западному Арктическому району:-У нас и сейчас продолжают служить уроженцы Владимирской области. Но в основном это те, кто в свое время попал сюда по призыву и остался. Сегодня мы надеемся, что после окончания учебных заведений к нам в погранвойска придет молодое поколение земляков уже в новом качестве.Встреча завершилась торжественно. Подполковники в отставке Александр Скотников и Кирилл Пузырев получили грамоты Законодательного Собрания и почетные знаки Алакурттинского погранотряда. Оба прослужили в Алакуртти более чем по 10 лет.