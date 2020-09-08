В проекте ребята представили новую технологию - геймофикацию.

Студенты ВЛГУ выиграли грант на более полумиллиона рублей .В проекте ребята представили новую технологию - геймофикацию. По их мнению, она должна повысить социальную активность граждан. Как именно , смотрите в репортаже.Как повысить явку на субботник или привлечь внимание администрации города к определенной проблеме? Ответ нашли студенты владимирского госуниверситета - поможет геймификация. То есть добавление игровых элементов в социальную жизнь людей.Данила Авдеев разработчик проекта:-"Какие это элементы игр? Это бальная система, это система рейтингов, это поощрение лучших, это, возможно, какие-то квесты, это какие-то ролевые модели. Все то, что позволяет человеку переживать вот этот игровой опыт. Все то, что делает сам процесс увлекательным. Вот это самое главное сделать сам процесс общественного участия увлекательным."Например, принял участие в субботнике- получил энное количество баллов, которые можно обменять на сувениры. Сообщил о яме на дороге или перегоревшем фонаре- еще больше баллов . По мнению разработчиков проекта, имея стимул, люди будут активнее принимать участие в общественной жизни и менять свой город к лучшему.Виталий Манушев разработчик проекта:-"Помимо каких-то общих вывешивание на доску почета можно предложить различные баллы, сувенирную продукцию. Для нас идеалом в России выступает платформа "активный гражданин" города Москвы. Если вы зайдете в какой-нибудь любой подъезд, спросите у любого гражданина, он скажет: если лампочка перегорела он может обратится через платформу, через приложение и ему начислят баллы.Ирина Погодина заведующая кафедрой финансового права и таможенной деятельности юридического института ВлГУ:-"Мы увидели, что гемификация, этот инструмент, имеет очень большой потенциал, уже используется в бизнесе, в управлении персоналом, так почему бы не использовать его в государственном управлении?"На внедрение "Геймофикации" во Владимире ребята получили полумиллионный грант от Российского Фонда Социальных Исследований. Их проект стал одним из ста тридцати четырех победителей всероссийского конкурса. На реализацию отведено восемь месяцев.Артём Яковенко, Семен Карпов, Вести-Владимир.