Он одержал победу над спортсменами из Свердловской области, Чеченской республики и Красноярского края.
2-6 сентября в Ульяновске проходил Чемпионат России по кикбоксингу.
В соревнованиях приняли участие 616 спортсменов из 48 регионов страны. Следили за участниками 120 компетентных судей, специально приглашенных для проведения чемпионата.
Владимирец Денис Зезюлин занял 3-е место и выполнил норматив Мастера Спорта России. Он одержал победу над спортсменами из Свердловской области, Чеченской республики и Красноярского края.
(Фото:
Департамент физической культуры и спорта)