Кинологи со служебно-розыскными собаками обследуют территорию зданий.
Полицейские вывели из торговых центров «Ашан» и «Мегаторг» во Владимире сотрудников и посетителей после сообщения о взрывных устройствах. Всех
попросили отойти минимум на 15 метров от зданий
. Сообщают очевидцы в .
Для проверки задействовали представителей всех силовых ведомств. Кинологи со служебно-розыскными собаками обследуют территорию зданий.
Из-за отъезжающих от ТЦ автомобилей на улице Тракторной образовалась пробка.
Информация уточняется.