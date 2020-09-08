Кинологи со служебно-розыскными собаками обследуют территорию зданий.

Полицейские вывели из торговых центров «Ашан» и «Мегаторг» во Владимире сотрудников и посетителей после сообщения о взрывных устройствах. Всехпопросили отойти минимум на 15 метров от зданий. Сообщают очевидцы в .Для проверки задействовали представителей всех силовых ведомств. Кинологи со служебно-розыскными собаками обследуют территорию зданий.Из-за отъезжающих от ТЦ автомобилей на улице Тракторной образовалась пробка.Информация уточняется.