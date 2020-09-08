Им стал Василий Александрович Понкратов.

7 сентября, в режиме видеоконференции с Федеральной службой исполнения наказаний. Начальник управления кадров ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко представил нового начальника руководителям подразделений образовательной организации.Василий Александрович Понкратов – кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы. Впервые надел погоны в 1987 г., во время прохождения срочной службы на Тихоокеанском флоте. По словам Василия Александровича, служба на подводной лодке закалила характер, привила навыки армейской дисциплины, настойчивости в достижении целей, приучила к самоорганизации и ответственности за порученное дело. После службы в Армии окончил Пензенский политехнический институт, а также – Рязанский институт права и экономики (по специальности «юриспруденция»). Службув правоохранительных органах начал в должности инспектора инспекции исправительных работ Земетчинского района УВД Пензенской области.В октябре 1999 года был переведен для дальнейшего прохождения службы в Рязанский институт права и экономики, где служил на различных должностях профессорско-преподавательского и руководящего состава. В 2005 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени «кандидат юридических наук», в 2010 – присвоено ученое звание доцента. В октябре 2012 года назначен на должность начальника Кировского филиала Академии ФСИН России, а в июне 2013 года – на должность начальника федерального казенного учреждения дополнительного профессионального образования «Кировский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний».(Фото: пресс-служба ВЮИ ФСИН )