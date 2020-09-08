Прежний начальник взят под стражу

Со вчерашнего дня кресло начальника ВЮИ ФСИН России занял Василий Понкратов, полковник внутренней службы, кандидат юридических наук, доцент. Напомним, что предыдущего руководителя Сергея Бабурина летом отстранили от должности и обвинили в превышении полномочий. В частности, он незаконно брал деньги со студентов. Так, известен случай, когда учащиеся сдавали средства на спортивную форму, хотя эти расходы были оплачены из федерального бюджета. Еще один случай - сбор на средсва против COVID-19. Все собранные суммы были потрачены не по назначению. Сначала у Сергея Бабурина только взяли подписку о невыезде, но он давил на студентов и на своих подчиненных. Тогда он был арестован, взят под стражу до 15 августа, против него возбуждено дело. По предварительной информации, нарушитель может получить до четырех лет лишения свободы.Новый начальник приехал к нам из Кировской области. Ранее он занимал должность начальника федерального казенного учреждения дополнительного профессионального образования "Кировский институт повышения квалификации работников Федеральной службы".Послужной список Василия Понкратова сообщила пресс-служба ВЮИ. В его трудовой биографии - руководство как институтом повышения квалификации работников ФСИН, так и филиалом Академии ФСИН, а также служба подводником на Тихоокеанском флоте, где он проходил срочную службу.- По словам Василия Александровича, служба на подводной лодке закалила характер, привила навыки армейской дисциплины, настойчивости в достижении целей, приучила к самоорганизации и ответственности за порученное дело», - отмечает пресс-службы ВЮИ.