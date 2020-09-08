Был составлен лишь один протокол об административном правонарушении.

Во Владимире полицейские провели профилактический рейд по хищениям с электросетевых объектов. Совместно со специалистами "Владимирэнерго" они посетили организации по приему лома цветных металлов. Как показала проверка, в целом собственники организаций соблюдают требования закона. Был составлен лишь один протокол об административном правонарушении. Проверяющие напомнили работникам не только об уголовном наказании за хищения элементов линий электропередач, но и об их опасности для жизни.Юрий Ховрин специалист отдела безопасности "Россети Центр и Привожье Влдимирэнерго"-Злоумышленники забираются на линию электропередач, приближаются на недопустимое расстояние к токоведущим системам, которые находятся под напряжением. Итог - это поражение электрическим током, смерть.Преступая черту закона и подвергая себя смертельной опасности, злоумышленники ставят под угрозу всю работу электросетевого комплекса. Порча электрооборудования может привести к отключению электроснабжения в жилых домах, а также социальных объектах, в котельных, школах, больницах, детских садах.В этом году сообщения о хищениях поступали не раз. Хотя , например, за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения можно лишиться свободы на срок до 7 лет и получить штраф до 80 тысяч рублей, напоминают правоохранители.