Специалисты проводят ремонтные работы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонтных работ будет ограничено движение всех видов транспорта с 22.00 08.09.2020 до 06.00 09.09.2020 на улице Егорова от дома №1 до дома №3. Движение транспорта предусмотрено в объезд по Суздальскому проспекту и улице Юбилейной.