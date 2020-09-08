Замначальника отдела получил взятку от представителя коммерческой структуры в сумме 50 тыс. рублей за предоставление конфиденциальной информации

В Ленинском районном суде Владимира вынесли приговор бывшему заместителю начальника отдела страхования профессиональных рисков регионального отделения фонда соцстрахования. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере за незаконные действия.По информации областной прокуратуры,в сентябре 2019 годазамначальника отделаполучил взятку от представителя коммерческой структуры в сумме 50 тыс. рублей за предоставлениеконфиденциальной информации о страхователях, застрахованных, и лицах, имеющих право на получения страховых выплат.Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 500 тыс. рублей и с лишением права занимать должности с госучреждениях на срок 3 года.