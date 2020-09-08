Никто не умер. За последние сутки летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нет. Число умерших во Владимирской области по-прежнему 197. Новых случаев заболевания — 30 в 10 муниципальных

Никто не умер. За последние сутки летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нет. Число умерших во Владимирской области по-прежнему 197. Новых случаев заболевания — 30 в 10 муниципальных образованиях. Это на два больше, чем накануне. Всего больных теперь 6 551. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (сразу 10-ть новых пациентов — такого прироста за