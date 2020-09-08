По сведениям Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, к 8 сентября еще 30 человек заболели коронавирусом, диагноз подтвердили лабораторные анализы. Во Владимире заразилось ..

По сведениям Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, к 8 сентября еще 30 человек заболели коронавирусом, диагноз подтвердили лабораторные анализы. Во Владимире заразилось десять человек, что на два больше, чем 7 сентября. В остальных точках области цифры держатся на одним уровне: 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Муромском, 2 сл. в Александровском, 1 сл. в Киржачском, 4 сл. в Ковровском, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Селивановском.Вместе с новыми случаями, всего в регионе зарегистрирован 6551 случай заболевания. УправлениемРоспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ежедневно мониторит мониторит ситуацию с распространением ОРВИ и держит на контроле проведениее мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекции.