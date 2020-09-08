Ребята с 5 по 11 класс смогут протестировать программы дополненной и виртуальной реальности.

В Собинской средней школе №4 состоится открытие второго мобильного детского технопарка "Квантороум". Ребята с 5 по 11 класс смогут протестировать программы дополненной и виртуальной реальности, геоинформационные системы, научиться программировать квадрокоптеры и управлять ими, погрузиться в мир промышленного дизайна и робототехники.Напомним, что 8 сентября в Великодворской школе Гусь-Хрустального района также проходит праздник открытия агломерации мобильного технопарка, который начал работу в прошлом учебном году. В 2020-2021 учебном году два мобильных технопарка охватят не менее двух тысяч детей очными программами и ещё около 1700 ребят – дистанционными. Свыше шести тысяч школьников из малых городов и сельской местности будут вовлечены в публичные мероприятия технопарка.