Детский технопарк появится завтра в Собинке

«Кванториум» давно доказал свою эффекитвность и популярен у многих школьников и их родителей. Сегодня занятия в технопарке доступны не только детям областного центра. Завтра, 9 сентября, в Собинке открывается уже второй мобильный «Кванториум». Это детский технопарк, созданный на базе перевозной автомобильной станции. Детей там обучают программам инженерной направленности, проводится дополнительная подготовка и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования. В Собинке мобильный технопарк расположится на площадке Средней общеобразовательной школы № 4 г.Собинки. Поздравить собинцев приедут директор Департамента образования Владимирской области Ольга Беляева и руководители муниципалитета.- Благодаря новому мобильному комплексу 180 детей районного центра будут осваивать программы дополнительного образования технической направленности. Ребята с 5 по 11 класс смогут протестировать программы дополненной и виртуальной реальности, геоинформационные системы, научиться программировать квадрокоптеры и управлять ими, погрузиться в мир промышленного дизайна и робототехники. Высокотехнологичное оборудование в школу привезёт передвижная станция, а освоить его ребятам помогут молодые и увлеченные наставники, – рассказала Ольга Беляева.Между тем, сегодня в Великодворской школе Гусь-Хрустального района празднуют открытие агломерации мобильного технопарка, который начал работу в прошлом учебном году.В этом учебном году оба мобильных «Кванториума» смогут посетить не менее двух тысяч детей и ещё около 1700 ребят смогут заниматься дистанционно. В целом, более шести тысяч ребят из малых городов и сельской местности примут участие в публичных мероприятиях технопарка.