На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 8 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. 8 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией- 10 во Владимире,- 4 в Гусь-Хрустальном районе,- 3 в Муромском районе,- 2 в Александровском районе,- 1 в Киржачском районе,- 4 в Ковровском районе,- 2 в Собинском районе,- 1 в Радужном,- 1 в Гороховецком районе,- 2 в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 6551 случай заболевания.- 1129 во Владимире,- 939 в Гусь-Хрустальном районе,- 689 в Петушинском районе,- 619 в о. Муром,- 574 в Ковровском районе,- 481 в Александровском районе,- 343 в Вязниковском районе,- 316 в Собинском районе,- 305 в Юрьев-Польском районе,- 219 в Кольчугинском районе,- 198 в Меленковском районе,- 166 в Судогодском районе,- 147 в Киржачском районе,- 124 в Суздальском районе,- 87 в Камешковском районе,- 74 в Гороховецком районе,- 73 в Селивановском районе,- 68 в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.