На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 8 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. 8 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
- 10 во Владимире,
- 4 в Гусь-Хрустальном районе,
- 3 в Муромском районе,
- 2 в Александровском районе,
- 1 в Киржачском районе,
- 4 в Ковровском районе,
- 2 в Собинском районе,
- 1 в Радужном,
- 1 в Гороховецком районе,
- 2 в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 6551 случай заболевания.
- 1129 во Владимире,
- 939 в Гусь-Хрустальном районе,
- 689 в Петушинском районе,
- 619 в о. Муром,
- 574 в Ковровском районе,
- 481 в Александровском районе,
- 343 в Вязниковском районе,
- 316 в Собинском районе,
- 305 в Юрьев-Польском районе,
- 219 в Кольчугинском районе,
- 198 в Меленковском районе,
- 166 в Судогодском районе,
- 147 в Киржачском районе,
- 124 в Суздальском районе,
- 87 в Камешковском районе,
- 74 в Гороховецком районе,
- 73 в Селивановском районе,
- 68 в Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.