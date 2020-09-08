08.09.2020

2020-09-08 13:25:32

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (33(9730) от 8 сентября 2020 года).

ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ подписал приказ о награждении полицейских 4-го отдела полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве старших сержантов полиции Александра ЗАГОРСКОГО и Алексея КУПЦОВА ведомственными наградами. Читайте на странице 2.



УЧЕНЬЕ — СВЕТ!

В Кадетском корпусе Колледжа полиции состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню знаний. Читайте на странице 2.



ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что в оконном проёме 9-го этажа одного из домов стоит девочка. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу. Читайте на странице 2.



И ТОРНАДО ВОПРЕКИ!

Первокурсники Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения г. Москвы «Юридический колледж» принимали поздравления с Днём знаний под знаменем и в едином строю. Продолжение на странице 3.



ПОД АНДРЕЕВСКИМ ФЛАГОМ!

Начальник отдела МВД России по району Беговой Северного административного округа Москвы полковник полиции Дмитрий ТВЕРДОХЛЕБОВ считает, что степень профессионализма правоохранителя определяют не его диплом и стаж службы, а отношение сотрудника к человеку, которому необходима его помощь. Читайте на странице 4.



«ХОРОШИХ ВСЁ-ТАКИ БОЛЬШЕ!»

Будни сотрудников патрульно-постовой службы редко похожи на приключенческое кино, поэтому репортаж с типичного дежурства рискует оказаться малоинтересным. Чтобы избежать этого, мы с фотокорреспондентом решили не просто проехаться с экипажем, но выслушать и записать некоторые из историй, происходившие с ними на маршруте. Продолжение на странице 5.



ДВА ВЕЛИКИХ ПАРАДА ЕМЕЛЬЯНА БУДНИКОВА

Емельян Герасимович Будников родился 8 июля 1922 года в деревне Красный Посёлок (данный населённый пункт входил в образованный в 1934 году Бакурский район Саратовского края, а с 1936 года — Саратовской области; 19 мая 1960 года этот район был упразднён, его территория вошла в состав Екатериновского района). В 1939 году подросток окончил 7 классов Ивановской начальной школы и поступил на курсы счетоводов. Подробности читайте на странице 6.



ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

День образования в системе МВД России подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, ежегодно отмечается 12 сентября. Читайте на странице 7.



ВСЕГДА ГОТОВЫ, ВСЕГДА В СТРОЮ!

Роль полиции в современных условиях неоценима. Каждодневный труд правоохранителей — гарантия стабильности и спокойной жизни людей. Стражи правопорядка выполняют различные задачи, проявляя мужество, а порой и отвагу, охраняя покой граждан и защищая их. Читайте на странице 8.



ПРЕДУПРЕЖДЁН — ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН

Одна из форм общения сотрудников полиции Московского метрополитена с гражданами — проведение профилактических бесед, с раздачей информационных буклетов на тему, как не стать потерпевшим. Читайте на странице 9.



И ДУШОЙ НЕ СТАРЕТЬ!

Ветерану органов внутренних дел Илье Никоноровичу СТРЕЛЬЦОВУ исполнилось 90 лет. Подробнее на странице 9.



«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РОЗЫСКА ЛИЦ, УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА»

Осуществление административного надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы, является одной из наиболее эффективных мер профилактики рецидива преступлений, а также одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел, заключающееся в контроле за соблюдением данной категорией граждан установленных судом ограничений и выполнением обязанностей, предусмотренных федеральным законодательством, выявлении и пресечении совершения ими преступлений и административных правонарушений. Читайте на странице 10.



УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Старший оперуполномоченный 9-го отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Сергей ГРУБОВ рассказал о пресечении деятельности устойчивой организованной этнической преступной группы, участники которой специализировались на кражах автомобилей марки «Тойота Камри» на территории Московского региона. Читайте на странице 11.



НЕ УПУСТИТЬ НИ ОДНУ ДЕТАЛЬ!

Усилия сотрудников полиции Управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы и бдительность местных жителей привели к спаду числа угонов и краж автомобилей в центре столицы. Подробнее на странице 11.



КУБИКИ ИЗ ДЕНЕГ

Зимним днём 1929 года дежурному по МУРу сообщили из районного отдела милиции о том, что четверть часа назад в Бобровом переулке двумя выстрелами в упор убит кассир районо Иван Петрович Фролов. Убийца похитил у него чемодан с деньгами и скрылся. Читайте на странице 12.



ПЕРЕКОСЫ ЕГО СУДЬБЫ

Московскую милицию с сентября 1929 по март 1933 года возглавлял Павел Петрович Бабкевич. Читайте на странице 13.



ПОМОЩЬ ПОСПЕЕТ ВОВРЕМЯ

Благотворительный фонд поддержки социальных программ «Петровка, 38», отметивший в этом году 30-летие, в настоящее время проводит программу «День знаний», посвящённую началу учебного года. Продолжение на странице 14.



В ПЕРВЫЙ КЛАСС — И В ШКОЛУ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Общественный Совет при УВД по ЮЗАО поздравил первоклашек из числа семей сотрудников льготной категории с Днём знаний. Подробнее на странице 14.



ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Встретить новый учебный год с полным комплектом школьных принадлежностей может далеко не каждый ученик. Это несправедливо, считают столичные полицейские. Какой бы сложной ни была жизненная ситуация, ранец должен быть собран одинаково у всех. Читайте на странице 15.



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