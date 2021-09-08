Предприниматель Дмитрий Давыдов, основываясь на лучших зарубежных практиках, разработал 20 идей для развития России. Рассказываем, как платные государственные сервисы помогут улучшить жить граждан.

Предприниматель Дмитрий Давыдов, основываясь на лучших зарубежных практиках, разработал 20 идей для развития России. Рассказываем, как платные государственные сервисы помогут улучшить жить граждан.Дмитрий Давыдов активно изучает передовой опыт зарубежных стран. Особенно предпринимателя интересует экономический опыт ведущих держав. На основании своих исследований он сформулировал концепцию по развитию России, которая состоит из 20 "благородных" идей.Общественный деятель подчеркивает, что его предложения не направлены на чьи-либо частные интересы, не преследуют политических целей и не являются пропагандой или агитационным материалом. Эти идеи разработаны еще в 2016 году, но с учетом нынешних процессов они не теряют своей актуальность.Очень важно, чтобы на эти предложения обратили внимание не только неравнодушные граждане, но и представители власти. Давыдов уверен, что его концепция может помочь существенному росту экономики и повышению благосостояния граждан России. Естественно, для их полноценного воплощения в жизнь требуется поддержка государства.В общую концепцию Давыдова входят идеи по привлечению инвестиций, развитию отечественных технологий, увеличению налоговых льгот – все это в рамках курса на устойчивое развитие страны. Для этого Россия должна перенять лучшие мировые практики.Идеи Давыдова подробно изложены на сайте . В частности, он предлагает сделать платные дополнительные государственные сервисы, повысить уровень общественной безопасности и гуманизировать уголовное законодательство.На основе опыта Лас-Вегаса, Макао и Монте-Карло автор хочет сделать Сочи лучшим в мире туристическим городом и привлечь туда большие инвестиции. Опираясь на практику Лондона и Сингапура, Давыдов предлагает решить проблему пробок в Москве.Опыт Швеции может пригодиться для организации системы переработки мусора в России. Автор также делает акцент на используемых в Японии "мусорных электростанций". В целом, он предлагает много идей в сфере экологии.Давыдов является сторонником эффективной госслужбы. Например, по его мнению, за счет запуска механизма мотивации, основанного на результатах труда, можно значительно повысить качество работы чиновников. Вот на государственных услугах хотелось бы остановиться подробнее.Идея №1, которую сформулировал автор, направлена на поддержку гражданам, которые не хотят тратить время при пользовании государственными сервисами. Давыдов предлагает сделать ускоренные госуслуги платными. Польза для граждан и экономическая выгода для государства здесь очевидна.К примеру, почему бы государству не начать брать деньги с желающих за несколько дней получить такие важные услуги, как регистрации сделок, юридических лиц, браков или оформление различных документов? Причем, чем короче срок оказания сервиса, тем выше стоимость услуги. Подобный опыт уже используется в Казахстане."Введение данных услуг пополнит бюджет, искоренит коррупцию в этой сфере, предоставит удобство для населения. При этом у граждан будет возможность использовать действующую стандартную процедуру или выбрать платную ускоренную услугу", – отмечает Давыдов.Аналогичная практика может быть использована и при официальной продаже престижных номеров для транспортных средств. Ни для кого не секрет, каким образом владельцы престижных автомобилей получают свои "красивые" номера. Если государство поддержит идею Давыдова, то оно получит дополнительный доход в бюджет и на конкретном участке избавится от коррупции.Здесь автор предлагает не просто использовать успешную зарубежную практику, а расширить ее. По его мнению, цена за престижный номер должна завесить от "красоты" букв и цифр. Например, "444" должны стоить дешевле "777", но дороже "404". Аналогично не могут иметь одинаковую цену "ААА" и "УУУ"."Кроме того, поступления в бюджет можно увеличить путем установки в ночное время видеокамер, которые можно переносить и размещать в различных местах", – подчеркивает автор.Не только гражданин государству, но и государство гражданину может платить за определенные услуги. Так, Давыдов предлагает предусмотреть, что юрлицо или ИП, сообщившие о факте нарушения правил дорожного движения, получит 50% от суммы штрафа. Оставшаяся часть пополнит казну. Нет сомнений, что подобная мера позволит решить сразу несколько важных задач.Если идея будет принята, то порядок на дорогах может существенно улучшиться, что существенно снизит количество травм и смертей граждан в результате нарушения ПДД. Можно предположить, что количество сообщений о нарушениях увеличится, значит возрастет число штрафом и их общая сумма. Очень важно, чтобы ни один нарушитель не ушел от наказания.Кроме того, добропорядочные граждане смогут заработать, выполнив свой гражданский долг. Очевидно, что в безопасных дорогах должно быть заинтересовано и государство и каждый человек. Давыдов отмечает, что активистам не потребуется вступать в прямые контакты с нарушителями, потому что достаточно будет зафиксировать факт нарушения, то есть можно будет избежать конфликтов и драк между гражданами, что сейчас случается довольно часто.После фиксации факта нарушения ПДД, активисты смогут продолжить поиск новых нарушителей, уверен автор. Он предлагает установить статус "уполномоченного заявителя" для юрлиц и ИП, которые фиксируют и передают государству проверенную информацию для наложения штрафа на нарушителя ПДД.Для борьбы с теневой экономикой Давыдов считает необходимым распространить опыт "уполномоченных заявителей" и на торговые сети. Ряд экспертов отмечают, что магазины, не выдавая чеки, могут вести "черную бухгалтерию".Автор предлагает, во-первых, штрафовать недобросовестные фирмы на сумму в размере 300% от чека, во-вторых, выплачивать 100% от суммы чека тем, кто заявил о нарушении. Налоговые органы могут сотрудничать с "уполномоченными заявителями" и за счет этого повысить количество бюджетных поступлений.