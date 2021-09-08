Владимирские дети с аутизмом начали заниматься боевыми искусствами. Кристина Вязникова – тренер. В спорт пришла в пятилетнем возрасте. А теперь преподает тхэквондо детям-инвалидам, в том

Владимирские дети с аутизмом начали заниматься боевыми искусствами. Кристина Вязникова – тренер. В спорт пришла в пятилетнем возрасте. А теперь преподает тхэквондо детям-инвалидам, в том числе аутистам. На спортивных матах не обычные дети. У каждого – своя особенность. Поэтому и взаимодействие «тренер-ученик» здесь особенное. Кристина Вязникова, тренер по адаптивному тхэквондо То есть обычному ребенку можно