Её можно оформить через сервис «Мобильный избиратель», на госуслугах или в МФЦ.

С 8 сентября участковые избирательные комиссии Владимирской области начали принимать заявления на голосование на чужом участке во время выборов Государственную Думу восьмого созыва.Владимирцам, которые не смогут 17-19 сентября прийти на УИК по месту жительства, до 13 сентября нужно подать заявку через сервис «Мобильный избиратель», на госуслугах или в МФЦ.По федеральным спискам можно голосовать на любом участке, а по одномандатному избирательному округу — только в пределах территории, которую он охватывает.