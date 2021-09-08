В ближайшие дни в Госдуму внесут законопроект о защите социальных выплат от списания в пользу банковских кредитов и в рамках исполнительного производства. Список таких соцвыплат будет расширен.

В ближайшие дни в Госдуму внесут законопроект о защите социальных выплат от списания в пользу банковских кредитов и в рамках исполнительного производства. Список таких соцвыплат будет расширен.В перечень добавлены выплаты, которые направлены на социальную поддержку граждан и вводятся актами правительства или указами президента, сообщила замминистра труда и социальной защиты, член президиума "Единой России" Ольга Баталина. "Также добавлены не так давно введенная поддержка малообеспеченных беременных женщин и государственная соцпомощь, в том числе в виде социального контракта", – отметила она.При этом законопроектом предусматривается возможность использовать социальные выплаты для погашения ранее взятых кредитов. Сделать это можно будет лишь с письменного согласия гражданина."Если жизненная ситуация человека изменилась, и соцвыплаты, которые ранее гражданин был готов направить на погашение кредита, теперь стали ему нужны, появляется прямое право в течение 14 дней после списания выплаты обратиться в кредитную организацию. И банк будет обязан в течение трех дней ему эти выплаты вернуть", – пояснила Баталина.Уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова предложила сделать подход к определению критериев нуждаемости семьи более гибким. "Если, например, граница — это 300 рублей в доходе, и семья, где мама, воспитывая одна детей, не может получить льготу и поддержку, нужно этот вопрос решить", – отметила она.Инициативу единороссов поддержал Центробанк. Кредитным организациям рекомендовано обратить особе внимание на такие выплаты, сообщил член совета директоров ЦБ Алексей Гузнов.Президент Владимир Путин в ходе съезда "Единой России" назвал одним из приоритетов защиту получателей социальных выплат. Глава государства поручил законодательно запретить списывать такие средства за долги.Ранее президент подписал разработанный "ЕР" закон о защите от списания минимального гарантированного дохода. Гражданину нужно обратиться к судебным приставам с заявлением, указав в нем один банк и один счет, где в случае возбуждения долгового производства будет сохранен гарантированный минимальный доход. Документ вступит в силу с 1 февраля следующего года.