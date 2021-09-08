На пожаре в центре Владимира без жертв не обошлось. Возгорание случилось в “сталинке”. Горела одна из квартир в доме № 50 по Большой Нижегородской. При помощи автолестницы и

На пожаре в центре Владимира без жертв не обошлось. Возгорание случилось в “сталинке”. Горела одна из квартир в доме № 50 по Большой Нижегородской. При помощи автолестницы и спасательных устройств были спасены 6 человек, еще 7-мь эвакуированы. Потом пришло известие, что один из спасённых скончался в карете скорой помощи. Это мужчина 1951 года рождения. Пожар