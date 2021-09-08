К началу нового учебного года «Ростелеком» сделал подарок жителям Центрального федерального округа (ЦФО). С 1 сентября новые абоненты смогут воспользоваться промокодом на один

К началу нового учебного года «Ростелеком» сделал подарок жителям Центрального федерального округа (ЦФО). С 1 сентября новые абоненты смогут воспользоваться промокодом на один месяц бесплатной подписки на образовательный сервис «Ростелеком Лицей». Получить код можно на сайте «Ростелекома». «Ростелеком Лицей» — сервис, который объединяет образовательный контент по направлениям «Школа» и «Развитие». В первом разделе собраны видеоматериалы для самостоятельного изучения школьной программы и выполнения домашних