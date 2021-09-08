К началу нового учебного года «Ростелеком» сделал подарок жителям Центрального федерального округа (ЦФО). С 1 сентября новые абоненты смогут воспользоваться промокодом на один
<a href="https://33live.ru/novosti/08-09-2021-k-nachalu-uchebnogo-goda-rostelekom-licej-darit-mesyac podpiski-novym-abonentam.html" target="_blank">К началу учебного года «Ростелеком Лицей» дарит месяц подписки новым абонентам</a> - К началу нового учебного года «Ростелеком» сделал подарок жителям Центрального федерального округа (ЦФО). С 1 сентября новые абоненты смогут воспользоваться промокодом на один
[url=https://33live.ru/novosti/08-09-2021-k-nachalu-uchebnogo-goda-rostelekom-licej-darit-mesyac podpiski-novym-abonentam.html]К началу учебного года «Ростелеком Лицей» дарит месяц подписки новым абонентам[/url] - К началу нового учебного года «Ростелеком» сделал подарок жителям Центрального федерального округа (ЦФО). С 1 сентября новые абоненты смогут воспользоваться промокодом на один