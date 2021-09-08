Различные виды страхования только набирают обороты в России. Количество услуг, по которым можно снизить риски, становится всё больше. Так, популярностью пользуется и кредитное страхование. Разновидность страховок настолько велика, что заёмщик не всегда вникает, за что он платит. Это и страхование жизни, и потери трудоспособности, работы, и объекта залога по ипотеке и автокредиту.

Различные виды страхования только набирают обороты в России. Количество услуг, по которым можно снизить риски, становится всё больше. Так, популярностью пользуется и кредитное страхование. Разновидность страховок настолько велика, что заёмщик не всегда вникает, за что он платит. Это и страхование жизни, и потери трудоспособности, работы, и объекта залога по ипотеке и автокредиту.Известно, что ряд рисков подлежит обязательному страхованию, а часть – добровольное и необязательное действие. Эксперты помогут разобраться, в каких случаях страховка подлежит возврату, а в каких – получить возврат не удастся.Страхование жизни и потери трудоспособности, от болезни, потери работыСамые распространённые и максимально дорогие виды страхования. Такая страховка – добровольная. Услугу предлагают по всем видам кредитам: и потребительский, и жилищный, и автокредит. Как правило, услуга позволяет снизить процентную ставку по кредиту.Но если после получения кредита вы всё оценили и решили, что такой расход вам не нужен, вы вправе отказаться от заключённого договора. Как это сделать?Существует период охлаждения, который действует 14 календарных дней с момента оформления полиса. Некоторые страховые компании устанавливают свой срок, который может быть больше. Это время, в течение которого страхователь может расторгнуть договор и получить обратно все деньги или их большую часть.Условия периода охлаждения, расторжения договора и возврата денег прописывают в правилах страхования.Как получить возврат страховки?Если договор оформлен в страховой компании, обратиться надо именно туда, лично. Если вы подключились к договору коллективного страхования через банк, то возврат необходимо оформить в офисе кредитора. Напишите заявление и предоставьте пакет документов:паспорт;оригинал договора страхования и квитанции на оплату страховой премии;банковские реквизиты для перечисления суммы.Договор расторгается в день предоставления заявления страховщику, и страховка перестаёт действовать.Деньги вам вернут в течение 7–10 рабочих дней со дня предоставления письменного заявления и полного пакета документов.Если вы обратитесь за аннулированием страховки после окончания периода охлаждения, то деньги вам не вернут.Помните, что расторгнуть договор страхования можно по добровольным видам страхования.Стоит обратить внимание, что при расторжении договора страхования банк увеличивает процентную ставку по кредиту.Обязательные виды страхованияЕсли вы оформили целевой кредит под залог имеющегося или приобретаемого объекта недвижимости или транспортного средства, оформление страховки от утраты залогового имущества – обязательно.Отказаться от такой страховки до полного погашения кредита невозможно. В случае отказа от такой страховки банк вправе потребовать полного досрочного возврата кредита.По залоговому обязательству можно сменить страховую компанию, если вас не устраивают условия и тарифы предыдущей.Ознакомиться с перечнем страховых компаний и их условий можно на порталеВозврат страховой премии после полного досрочного погашения кредитаВсе виды страховок предусматривают возврат уплаченной премии после досрочного исполнения обязательств перед кредитором.В таком случае сумма будет возвращена частично, пропорционально периоду пользования договором страхования.Условия возврата каждая компания обязана указать в договоре или правилах страхования.Если страховая компания отказывает в возврате денег во время действия периода охлаждения, обратитесь с заявлением в ЦБ. Самым правильным действием будет обдуманное решение о заключении договора страхования до получения кредита.