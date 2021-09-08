Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 50 554 владимирцев.

Во Владимирской области на 8 сентября выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 35 человек. Ещё 23 жителя подхватили опасную инфекцию в Муромском, 21 - в Ковровском, 14 - в Суздальском, 13 - в Гусь-Хрустальном районах. 11 инфицированных выявлено в Вязниковском, 10 - в Киржачском, 9 - в Кольчугинском, 8 - в Юрьев-Польском районах. По 3 положительных теста пришло больным в Петушинском и Александровском, по 2 - в Меленковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному пациенту с ковидом прибавилось в Гороховецком, Судогодском и Камешковском районах.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 50 554 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 11 648 случаев во Владимире, 5902 - в Гусь-Хрустальном районе, 5475 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.