Актриса показала свежие кадры с наследницей.

Актриса показала свежие кадры с наследницей.Звезда сериалов "Бригада" и "Охота на изюбря"впервые за долгое время показала дочь. Екатерина Гусева вывела десятилетнююАнну на сцену МХТ им. Чехова.Знаменитость и ее наследница вместе играли в постановке "ПоколениеМаугли" – это масштабный проект, созданный актером Константином Хабенским.По словам Гусевой, этот спектакль благотворительный. Деньги от постановкипойдут на лечение больных детей.Звезда сериала "Бригада" подчеркнула, что за времясвоего существования проект "Поколение Маугли" собрал более 15 миллионоврублей. За эти деньги лечение получили более 40 ребятишек с онкологией. ЕкатеринаГусева с радостью отметила, что ее дочка уже осознает то, какую важную цель преследуетпроект Константина Хабенского.В личном инстаграм-аккаунте актриса опубликовала ряд фото,которые, судя по всему, были сделаны в момент выступления Анны. Пользователи Сетиотметили, что дочь Гусевой выросла настоящей красавицей. Дескать, Анна оченьпохожа на знаменитую родительницу. "Мамина копия", – рассуждают фанаты актрисы.Отметим,ранее в интервью Екатерина Гусева рассказывала, что ее дочь с рожденияобладает взрывным темпераментом и внутренней силой. У Анны, как утверждает еемама, обостренное чувство справедливости. Наследница звезды "Бригады"имеет много увлечений: занимается конным спортом, посещает школу звонарей иуроки музыки, осваивает гончарное ремесло.