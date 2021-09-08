Социально ориентированная инициатива поступила от Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец.

Социально ориентированная инициатива поступила от Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец.Чиновник направила обращение главе Минтранса Виталию Савельеву. Она попросила обеспечить многодетные семьи возможностью бесплатного проезда по платным автодорогам.Волынец констатировала, что согласно федеральному закону, от платы за проезд помимо специальных транспортных средств и транспорта общегопользования освобождаются и другие категории пользователей. А определяют их собственники платных автодорог или публичный партнер, передает .Также в документе отмечается, что владелец платной дороги вправе устанавливать дополнительно отдельные категории пользователей, которые могутпроезжать по льготному проезду или бесплатно. Так, было предложено внести изменения в закон при упоминании льгот для многодетных семей.Напомним, ранее в Госдуму поступило предложение ввестипособие для овдовевших пенсионеров. Согласно нынешнему законодательству оставшийся без супруга пенсионер может перейти на пенсию скончавшегося мужа (жены).Как писали "Дни.ру", с 1 сентября этого гола вступили в силу очередные . Они касаются важнейших сфер жизни и охватывают различные социальные группы: от студентов до пенсионеров.