Михаил Турецкий и Курбан Омаров выделили положительные черты сентябрьских онлайн-выборов.

Михаил Турецкий и Курбан Омаров выделили положительные черты сентябрьских онлайн-выборов.Выборы депутатов Госдумы в российской столице пройдут не только по традиционной системе, но и онлайн. У москвичей есть возможность выполнить гражданский долг с помощью дистанционного электронного голосования 17-19 сентября. Обязательное условие – регистрация на портале mos.ru. до 13 сентября включительноПринять участие в дистанционных выборах решили представители многих профессий. Особенно онлайн-формат удобен для людей, которые во время выборов будут находиться в командировке. Кроме того, на ДЭГ записались многие российские звезды.Основатель группы "Хор Турецкого", народный артист России выделил безопасность и удобство дистанционного голосования. Музыкант намерен выбирать депутатов Госдумы онлайн."Считаю, что онлайн-голосование – это логичное настоящее и перспективное будущее. По сути, из любой точки мира можно заявить свою гражданскую позицию. Такая цифровая демократия, как по мне, делает выборную систему более привлекательной и, соответственно, приобщает большую аудиторию. Особенно молодежь", – отметил Турецкий.Популярный блогер выразил сожаление, что уникальная система ДЭГ с акцией "Миллион призов" доступна только жителям Москвы. Он рассказал фолловерам, что за участие в онлайн-выборах можно выиграть квартиру, автомобиль и еще 250 тысяч призов, в том числе, сертификаты номиналом до ста тысяч рублей."Ребята, не знаю, как вы, но я не особо фанат голосований. Элементарно, нет времени взять и доехать. Вот для таких как я, сделали онлайн-голосование", – поделился радостью Омаров.