Смертельная авария произошла на 293 километре М-7 под Вязниками. Вечером 7 сентября ВАЗ 10-й модели врезался в стоявшую на обочине фуру. Легковой автомобиль буквально залетел под полуприцеп. По

Смертельная авария произошла на 293 километре М-7 под Вязниками. Вечером 7 сентября ВАЗ 10-й модели врезался в стоявшую на обочине фуру. Легковой автомобиль буквально залетел под полуприцеп. По данным МЧС, один человек погиб, еще один пострадал. Чтобы достать пострадавшего, сотрудникам МЧС пришлось проводить деблокировку при помощи специальных инструментов. Новость дополняется.