Погибших и пострадавших нет.

В 00-16 8 сентября в Юрьевце на улице Гвардейской загорелся многоквартирный дом №17. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение из окна 9-го этажа.Сотрудниками МЧС было сформировано три звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения огня. Спасатели проникли в задымлённую квартиру и ликвидировали горение имущества и внутренней отделки на площади 12 квадратных метров.Как сообщает руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, погибших и пострадавших нет. Из подъезда эвакуировали 35 человек.На происшествие выезжали 7 единиц техники, а также 22 человека личного состава. Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.