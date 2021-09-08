В совершении аналогичного преступления обвиняется житель Юрьев-Польского.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Кольчугино. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Фигурант был задержан сотрудниками полиции в июле текущего года. В его рюкзаке полицейские обнаружили более 330 граммов конопли.По словам обвиняемго, растения он собрал в лесу, планируя в дальнейшем использовать их для личного потребления.В незаконных хранении и сбыте наркотических средств обвиняется 40-летний местный житель.Фигурант был задержан оперативниками в июне. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили две банки с марихуаной, массой 14,7 грамма и 0,43 грамма наркотического средства «мефедрон».В дальнейшем было установлено, что мужчина самостоятельно вырастил растения в поле, после чего высушил.Синтетический наркотик был приобретен через тайник-закладку.Также полицейские установили причастность обвиняемого к факту сбыта марихуаны.В отношении фигурант были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ и 228.1 УК РФ.В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.