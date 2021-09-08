У своего дома в поселении Щаповское злоумышленник перекрасил похищенную технику для того, чтобы скрыть следы преступления. Материальный ущерб составил 2 млн рублей...

Оперативники УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в краже спецтехники.Полицейскими установлено, что злоумышленник в вечернее время, пользуясь свободным доступом, проник на территорию строительного объекта и похитил оттуда погрузчик. Мужчина проник в кабину, завёл транспортное средство и уехал. Далее у своего дома в поселении Щаповское он перекрасил похищенную технику для того, чтобы скрыть следы преступления. Материальный ущерб составил 2 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на территории Московской области. Им оказался 40 – летний ранее судимый москвич. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу.По данному факту следствием МО МВД России "Красносельское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38