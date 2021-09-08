Денис Проценко предложил изменить систему квотирования мест в региональных медвузах.

Денис Проценко предложил изменить систему квотирования мест в региональных медвузах.Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что для улучшения системы медицинского образования в субъектах России необходимо предпринять меры по части квотирования и последипломного сопровождения. Он подчеркнул, что сегодня со стороны будущих работодателей есть претензии к вузам. Об этом медик заявил в ходе рабочей поездки в Челябинскую область.Главврач московской больницы №40 проводит встречи с гражданами, политиками и экспертами для сбора инициатив в сфере здравоохранения, которые необходимо включить в народную программу партии "Единая Россия". На прошедшей встрече Проценко поднял острый вопрос, связанный с образованием будущих медиков."Справятся ли вузы с потоком, если их открыть, и не приведет ли ситуация к тому, что количество не перейдет в качество, а наоборот, качество ухудшится? Если такая потребность есть, то большинство заведующих, которые все равно, так или иначе, являются менторами или наставниками с практической точки зрения, готовы в условиях внешнего совместительства или какого-то оперативного договора эту программу реализовывать", – отметил ПроценкоОн также подчеркнул, что важным фактором является распределение молодых медиков после обучения на бюджете. Однако, главврач призвал не ставить выпускников перед фактом, если условия поменяются сейчас. По его словам, если сегодня начать работу, то результат будет достигнут только через шесть лет.Кроме того, Проценко предложил активно применять телемедицинские технологии для удаленного консультирования специалистов на местах. Главврач призвал масштабировать опыт Челябинской области по телерасшифровке кардиограмм на всю страну."Одно из решений, когда фельдшер может получить второе мнение, а доктора – провести дистанционный консилиум для принятия решения, нуждается ли пациент в более глубоком дообследовании", – подчеркнул медик.Напомним, ранее по предложению президента России Владимира Путина Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии "Единая Россия" на сентябрьских выборах в Госдуму.