Мужчина приехал поздравить дочку с днем рождения, но увидел молодого ухажера у дома бывшей сожительницы и начал конфликт, который завершился трагедией. Эта жуткая история произошла в

Мужчина приехал поздравить дочку с днем рождения, но увидел молодого ухажера у дома бывшей сожительницы и начал конфликт, который завершился трагедией. Эта жуткая история произошла в Ковровском районе в минувшие выходные. По версии следствия, обвиняемый приехал к бывшей сожительнице, чтобы поздравить с днем рождения дочь. У ее дома мужчина увидел молодого человека. На почве ревности