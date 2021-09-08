Тина Канделаки и Константин Богомолов рассказали, почему решили голосовать дистанционно в сентябре.

Тина Канделаки и Константин Богомолов рассказали, почему решили голосовать дистанционно в сентябре.Выборы депутатов Государственной Думы РФ пройдут по всей стране 19 сентября. У жителей Москвы есть уникальная возможность вместо посещения избирательных участков проголосовать с помощью системы дистанционного электронного голосования. Онлайн-выборы пройдут в столице с 17 по 19 сентября, а до 13 сентября включительно можно подать заявку для участия в ДЭГ на портале mos.ru."Что можно успеть сделать за две минуты?" – спросила у своих подписчиков медиаменеджер . Она подчеркнула, что люди уже привыкли получать большинство услуг за короткое время, при этом не выходя из дома. По ее мнению, голосование на выборах не должно отнимать у граждан больше двух минут."Я не вижу смысла тратить время на посещение избирательного участка тогда, когда в этом нет никакой необходимости", – написала Канделаки.Худрук Театра на Малой Бронной обратил внимание читателей на проблемы гигиены. Этот вопрос особенно актуален в период пандемии коронавируса, однако ДЭГ позволяет снизить риски заражения за счет сокращения социальных контактов. Режиссер также заявил о надежности онлайн-системы."Цифра имеет свойство хранить следы любого вмешательства. Попросту говоря, там ваш голос никто не украдет. Вот поэтому я и буду электронно-дистанционно отправлять свой гражданский долг. Из дома. Ибо и гигиенично, и честно одновременно. А если б все так же, мы б давно закончили с короной и с разговорами о фальсификациях", – считает Богомолов.