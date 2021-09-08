Бывший руководитель учреждения отправится в колонию.

Во Владимире вступил в силу , вынесенный экс-директору ГБУ «Облстройзаказчик» Андрею Бояринову. За взятки он проведёт в колонии три года и выплатит штраф – 12,3 млн рублей.Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Владимира, обвиняемому зачли срок содержания под стражей и домашнего ареста. С Бояринова взысканы 4,1 млн рублей, полученные в результате совершения преступления.Напомним, что подсудимый признал вину в получении мзды в размере четырёх миллионов рублей за приёмку работ при строительстве школы в Собинке и психоневрологического интерната в селе Арбузово. В реальности часть работ не была выполнена.