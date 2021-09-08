Увидев полицейских, пассажир такси сбросил сверток около передней двери автомобиля. Установлено, что изъятое вещество, массой около 50 граммов, содержит в своем составе наркотическое средство – героин.

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали пассажира иномарки в покушении на сбыт наркотического средства – героина.Во время несения службы инспекторы ГИБДД УВД по ВАО в Проектируемом проезде остановили автомобиль «Фольксваген Поло».В ходе проверки документов у водителя такси автоинспекторы обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал, а его поведение не соответствовало складывающейся обстановке. Увидев полицейских, он сбросил сверток около передней пассажирской двери автомобиля.Сотрудниками дорожно-патрульной службы было принято решение вызвать следственно-оперативную группу. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы. Задержанным оказался ранее судимый 30-летний приезжий.Проведенным сотрудниками ЭКЦ исследованием установлено, что изъятое вещество, массой около 50 граммов, содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Следственным отделом ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73