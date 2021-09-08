Злоумышленницы распространяли на территории района Митино наркотические вещества посредством «тайников-закладок»...

«Оперативники ОМВД России по району Митино задержали двух женщин по подозрению в покушении на сбыт мефедрона», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска были выявлены две женщины, распространяющие на территории района Митино наркотические вещества посредством «тайников-закладок».В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленницы были задержаны на улице Генерала Белобородова. Ими оказались 19-летняя и 39-летняя приезжие. При личном досмотре у них были изъяты 34 свертка, в которых находилось неизвестное вещество. Исследованием, проведенном сотрудниками ЭКЦ, установлено, что изъятое является наркотическим средством – мефедроном, массой более 130 граммов.Следствием ОМВД России по району Митино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и частью 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56