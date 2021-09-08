В МЧС назвали причину пожара в многоэтажке Юрьевца, где эвакуировать пришлось 35 человек. Напомним, из окна на последнем этаже были видны языки пламени. На место прибыли огнеборцы с

В МЧС назвали причину пожара в многоэтажке Юрьевца, где эвакуировать пришлось 35 человек. Напомним, из окна на последнем этаже были видны языки пламени. На место прибыли огнеборцы с автоколенчатым подъемником. Спасатели сформировали 3 звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. В задымленной квартире горело имущество и внутренняя отделка. Возгорание удалось потушить на 12