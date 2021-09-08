Он будет учиться в ВУЗе на бесплатной основе.

Сын директора департамента безопасности Вадима Горожанинова поступил МГИМО по целевому направлению департамента экономического развития.Он получает высшее образование по программе «Административное и финансовое право» на бюджетной основе. Стоимость обучения составляет от 375 тысяч рублей в год. После получения диплома Кирилл Горожанинов три года отработает в департаменте экономразвития.Парень знает два иностранных языка и хорошо закончил школу.Интересно, что других желающих учиться в МГИМО по квоте Белого дома в 2021 году не нашлось.«Никаких преференций по сравнению с другими абитуриентами он не получал. В ВУЗе владимирец прошёл жесткий отбор. Бюджет региона не понесёт никаких расходов за время его обучения», - подчеркнули в обладминистрации.