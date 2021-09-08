Сотрудники полиции рассказали гражданам, как обезопасить себя, если вдруг позвонили мошенники и вручили специально подготовленные памятки с рекомендациями...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Чертаново Центральное г. Москвы капитан полиции Владимир Степанов и майор полиции Игорь Громов провели профилактические беседы с жителями. Сотрудники полиции рассказали гражданам, как обезопасить себя, если вдруг позвонили мошенники и вручили специально подготовленные памятки с рекомендациями, как вести себя, чтобы не стать жертвами мошенников.Полицейские настоятельно рекомендуют:- ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений;- ни в коем случае не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники;- при поступлении звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, положить трубку и перезвонить в названную ими организацию, или своим близким;- ни под каким предлогом не допускать в квартиру посторонних лиц.Не поддавайтесь на провокации мошенников! Берегите свое здоровье, будьте бдительны и не дайте себя обмануть!Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества – немедленно позвоните в полицию! Телефон полиции: «02» (с мобильного – 102).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22