ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Королева Игоря Владимировича 1965 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Королева Игоря Владимировича 1965 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июня 2017 года.Приметы: славянской внешности, на вид 55-60 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, волосы черные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59, 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73